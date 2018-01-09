指侵少女 色翁再犯獲輕判

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中國時報
／台北報導

曾因性侵少女遭判刑定讞的林姓老翁，出獄後不知悔改，3年前他參加陣頭遶境認識一名輕度智能障礙的少女，竟將她帶到摩鐵；他因疝氣剛開完刀不舉，改以手指與對方性交，少女回學校上課，被老師察覺有異，查問後始吐露經過。最高法院8日依對於未滿16歲女子為性交罪，將林男判處有期徒刑2年8月確定。

75歲的林男，從省政府公賣局退休，2002年，他因與未滿14歲的少女發生性行為，被判刑4年確定並執行完畢。結果惡行不改，他在2015年參加廟會遶境活動，認識當時在陣頭幫忙的少女，因少女住他家附近，林男與她的家人熟識，也知道她未滿16歲。

同年10月31日下午，林開車載著被害少女到汽車旅館，他因為疝氣剛開完刀，下腹部疼痛無法性交，於是改以手指插入少女下體。少女回學校上課後，因老師發現她行為舉止異常，經仔細查問，得知林男與她發生性關係，於是通知她的母親提告。

林姓老翁辯稱，少女外貌成熟且因在廟會活動認識，不知她年僅15歲，還在就讀高中職，他並稱是少女主動邀約發生性行為，反控少女的母親設計陷害他；但少女母親駁斥，案發後從未向林男索賠，也沒有和林男商談和解事宜，只盼林男受到法律制裁。

一審時，法官採信少女指述被林男性交得逞，但是少女接受鑑定時，對「性議題」出現害羞、期待的反應，事發時也無明顯反抗，認定林翁未違反少女意願，依與未滿16歲女子性交罪判刑5年。

台南高分院審理之後認為，林男與少女家人熟識，不可能不知道她未滿16歲，況且他過去有類似前科，理應會特別注意性行為對象的年齡，依相關證據證明他與少女確有發生性行為，但考量他的犯罪手法與手段，惡性與一般的性侵犯不同，將他輕判2年8月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)

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