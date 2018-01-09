秦綾謙嘆「恐怖的回憶」

2018年01月09日 04:09 中國時報 高薔 、 陳俊雄 ／台北報導 ／台北報導

TVBS美女主播秦綾謙和小她10歲的「小鮮肉」安德烈幽會，被老公找徵信社人員捉姦，沒想到，竟爆出前公婆勒索的案外案。秦綾謙昨僅低調表示，事件本質只是「離婚糾紛」，她並沒有受到妨害家庭等控訴，之後夫妻離婚也未再聯絡；就連前公婆發出勒索預告，也是到公司與親友等旁人放話才傳到她耳裡，「這是一段很恐怖、很不好的回憶。」

受要脅期間，秦綾謙說，生活、工作一切如常，她也拿到新聞獎。她認為，女性本就該自立自強，所以不受影響，「每天正面、樂觀向上面對。」家人也支持她，「相信法律會還給對的人一個公道。」對於前夫，她則說：「遇到錯誤，知道錯在哪，往前看就好。互相祝福。」

此外，秦綾謙委任律師黃鈺瑛表示，法院已命吳炳輝不得以任何方式直接或間接向公眾或第三人提供、揭露秦綾謙和「小鮮肉」任何往來資料及內容情事。若媒體散布，必須証明不是配合吳散布。

與愛狗人士吳炳輝風光結婚的秦綾謙，最後雙方以離婚收場，這起名人偷腥案一度吵得紛紛擾擾。由於秦綾謙堅稱並未出軌，但檢方以恐嚇取財起訴秦的前公婆，似乎透露內情不單純。

刑法條文中從他人處不法取財，分別有「恐嚇取財」及「詐欺取財」兩種情節，差別在於前者是以使人「心生畏怖」手法、後者則是以「詐術」方式來取得錢財。對此，律師林俊峰認為，檢方以「恐嚇取財」起訴，對秦的形象並不利。

林俊峰解釋，如果該蒐證影片內容沒有可議之處，秦也從未與他人有不當關係，她大可不用擔心莫須有的影片外流，更不會達到「心生畏怖」程度。就算其公婆拿著無用光碟向她要錢，充其量只是招搖撞騙，就不能算是「恐嚇」。

(中國時報)