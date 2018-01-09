疑遭仇家報復 男命喪KTV包廂

彰化溪湖鎮小莓視聽館8日凌晨傳槍擊命案，李姓男子中彈命喪包廂。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化溪湖鎮光平街有「溪湖金錢豹」之稱的小莓視聽館，8日凌晨傳出槍擊命案，台中市李姓男子疑似應某村里長邀約到店飲酒，席間遭人闖入包廂開槍，李男左胸中彈送醫不治，警方已報請檢察官相驗確定死因，並積極追緝在逃嫌犯。

「小姐先出去！」溪湖警方初步調查，設籍台中市的38歲李姓男子，是在凌晨1點左右應邀到小莓視聽館，與友人在第1間包廂飲酒作樂，不料，2點左右，突有3、4名男子衝進包廂，先是要在場的坐檯女子離開，接著傳出槍響，李男中彈倒地。

發生槍擊案，店家並沒有報警，反而是先通報119救護車將李男送往彰化醫院急救，當時現場有5、6人，全都三緘其口，救護人員還以為是李男是遭穿刺刀傷，直到醫院照射X光檢查傷勢，才赫然發現李男體內卡住1顆子彈。

警方獲報趕到「小莓視聽館」調查，店家已經大門深鎖，人員鳥獸散，直到天亮，警方終於聯絡到徐姓女負責人與部分員工到案，但希望要調閱店內案發前後的監視器畫面時，店家卻聲稱「監視器送修」。

至於死者身分，警方則採驗指紋比對，才確定是來自台中、有多項前科紀錄的李男。

警方根據查訪及現場研判，死者疑似是遭到仇家尋仇，凶嫌才會鎖定李男直接開槍射擊，目前將依據死者交往背景，並聯絡邀約李男聚會的該村里長出面說明，希望盡速釐清真相。而警方也掌握到1輛可疑車輛，疑似是接應凶嫌的交通工具，正在全面清查過濾中。

另外，民眾透露，「小莓視聽館」平時營業時間為下午2點到凌晨2、3點，店內服務小姐約10人，內部裝潢在鄉下算是氣派，規模雖然不大，還是被當地酒客稱為「溪湖金錢豹」。

(中國時報)

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