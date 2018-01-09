北檢續追汪家5300萬美金

2018年01月09日 04:09 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

原特偵組針對拉法葉艦案，聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦家人、公司不法所得，台北地院去年裁准沒收273.6億元，歷經6個月的送達時間，台北地檢署終於收到裁定，認為北院裁准金額與聲請範圍有落差，向高院提抗告，繼續爭取遭北院駁回的5300萬多元美金和孳息。

至於汪家方面，委任律師宋耀明8日證實收到北院裁定，亦已提出抗告，雙方將在高院繼續法律攻防。

特偵組前年針對拉法葉艦案不法所得，聲請單獨宣告沒收軍火商汪傳浦夫妻、4子女及3家公司不法所得及孳息9億6975萬1764.31美元，北院歷經1年多審理，去年7月21日裁准沒收汪傳浦夫妻、兒子汪家興、汪家勇、汪家明以及Euromax、Sagleman、Luxmore公司在瑞士6國的本息9億14萬6687.18元美金、折合台幣273.6億元。

但檢方另聲請沒收汪家人匯到美國、法國、新加坡、巴哈馬、大陸、香港、阿拉伯聯合大公國9個國家地區的5300萬多元美金和孳息，被法官認為檢方無法提供具體已孳息證據估算，裁定駁回。

由於拉案涉及國防機密，北院將裁定書遮掩機密內容後，送國防部鑑定不涉國防機密再送印，但因裁定書附表繁複，送印過程與印製廠多次校對發現錯誤，且8個圖檔印不清楚，經反覆修正無誤後，花6個月時間才完成送達。

北檢擔心汪家藉「以拖待變」方式，拖延沒收海外不法資產的法定5年期限，收到裁定後，立即向高院提起抗告，繼續爭取其餘5300萬多元美金和孳息。

(中國時報)