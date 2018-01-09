30萬青年票 挺議題不挺藍綠

2018年01月09日 01:03 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

距離年底九合一選舉剩不到1年，根據台北市民政局資料，30歲以下的年輕選民約有30萬人，占整體選民接近1成4，甚至其中有超過14萬人是第一次擁有投票權的首投族。學者分析，年輕選民幾乎都沒有明顯的政黨傾向，且容易受到突發事件的影響，透過選票表達不滿或支持，候選人若有一定的基本盤，再拿到這些票，勝選機會自然增加，如何吸引青年選票，已成為候選人的重要課題。

據2014年中選會及台北市民政局人口資料，當年20至29歲31萬人，其中首投族約10萬1288人，加上30至39歲45萬人，等於在總投票人口214萬人中，占了約3成5的比例；而2017年12月的人口資料則顯示，20至29歲約30萬人，其中年底可投票的19至23歲首投族約14萬人左右，30至39歲則為42萬人，比例變化不大，但首投族卻多了4萬人。

實踐大學博雅學部副教授賴岳謙指出，以選民結構來看，具有明顯政黨傾向者近年來不斷減少，推估甚至可能不到全部選舉人口2分之1；至於沒有政黨傾向者，則以40歲以下占多數，呈現年輕化趨勢。

無政黨傾向占多數

賴岳謙認為，沒有明顯政治傾向者，遇到有類似太陽花事件的刺激，很容易喚起他們的投票意願，且現有政黨板塊固定，以現狀基本盤來看，台北市民進黨約22％、國民黨約18至20％，仍不足以穩定勝選，所以，才要在各自基本盤上，爭取青年支持。

突發事件左右投票

台灣師範大學國際人力資源發展研究所副教授施正屏則提到，無論藍綠，今年底年長選民的投票意願恐怕都不是太高，因為綠營支持者不想含淚投柯文哲，藍營民眾面對國民黨還在走傳統固樁老路、黨主席吳敦義在一例一休等議題上毫無論述及表態，失望之餘，也可能影響投票率；相形之下，沒有政治傾向或30歲以下年輕選票，更顯重要。

(中國時報)