藍營誰選基隆市長 31日揭曉

國民黨基隆市長初選確定由前移民署長謝立功（左，張穎齊攝）、基隆市議長宋瑋莉（中，張穎齊攝）和前駐紐西蘭大使介文汲（右，介文汲提供）3人角逐，誰能勝出，31日揭曉。

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中國時報
╱基隆報導

國民黨基隆市長初選5日截止登記，確定由基隆市議長宋瑋莉、前移民署長謝立功、前駐紐西蘭大使介文汲等3人角逐，國民黨基隆市黨部8日邀請3人舉辦座談會，共同決定在27日前完成電話民調，31日公布結果，宋、謝、介3人專長和特質各有不同，誰能勝出，也將視市民如何抉擇。

市黨部8日召集3位候選人舉辦座談會，決議不舉辦政見發表會，並將在25日至27日間舉行電話民調，待31日國民黨召開完第2次中常會後，即公布勝出人選，此外，市黨部公布3位市長選舉初選登記號碼分別為「謝立功1號、宋瑋莉2號、介文汲3號」。

不舉辦政見發表會

宋瑋莉擔任議員16年，2014年當選為議長，她的公公林文龍連任8屆議員，有市議會「長青樹」稱號，丈夫林家輝曾任2屆議員，宋隨後也代夫家出征，讓林家在基市議會14屆從未間斷，在地聲望相當雄厚，使得在表態前勸進聲浪就不斷，此次又有13名藍軍議員相挺，可謂「來勢洶洶」。

謝立功則是畢業於基隆海大及台大國家發展研究所博士，退伍後即在基隆市調站擔任調查官，曾代表基隆獲得10大傑出青年，隨後又在中央擔任國安會諮詢委員、移民署長等要職，中央與地方的經驗豐富，針對兩岸、國安、移民、漁船、犯罪等問題都有深入研究，他以「再造北國門」的概念，規畫留住基隆人才、解決基本民生問題及市港發展等。

此外，介文汲畢業於政大外交所，曾擔任外交部副司長、駐外辦事處主任、經濟部經貿談判代表，以及駐紐西蘭大使等職位，從事外交工作達30多年，派駐過5個國家、7個城市，此次參選，他運用在紐西蘭威靈頓港觀察的經驗，提出發展基隆經濟，讓基隆串聯成東亞國際觀光的焦點。

3強鼎立各有強項

黨內人士說，宋瑋莉在地經營多年，擁有深厚民意基礎，謝立功有地方與中央的行政經驗，介文汲則具國際外交視野，3人各有強項，不到最後不知鹿死誰手。

(中國時報)

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