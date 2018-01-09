徐家內戰 徐定禎挑戰徐耀昌

2018年01月09日 01:03 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌（左）獲國民黨中常會徵召爭取連任之路。圖為徐耀昌、蔡麗卿伉儷，為老人家料理番茄炒麵腸，展現親民的一面。（陳慶居攝）

2018年苗栗縣長選舉，不改藍、綠對決態勢，不過，披上民進黨戰袍者以無黨籍頭份市長徐定禎成分高，中辦副執行長吳宜臻再戰可能性不大。國民黨則已通過徵召現任縣長徐耀昌尋求連任。徐耀昌曾連任2屆頭份鎮長，與徐定禎都是頭份人，這場選戰若無變化，將是藍、綠也是頭份「雙徐」之爭。

藍綠差距已明顯縮小

2017年12月20日，國民黨中常會基於現任者優先，並參照黨內縣市長選舉候選人提名特別辦法相關規定，通過徵召徐耀昌競選連任縣長，在徐就任3周年完成作業，別具意義，也提前展開選戰布署，同時避免初選可能造成的黨內分裂。

本屆縣長及立委選舉，苗栗為藍軍守住大安溪防線，被民進黨視為藍營鐵板的艱困選區。從先前客委會副主委楊長鎮和後來的吳宜臻，均未能成功突圍，但值得注意的是藍、綠勢力比例已縮小差距。

民進黨研擬比照北市柯P模式，鎖定無黨籍的徐定禎，徐與綠營淵源頗深，在總統大選期間挺蔡不遺餘力，選對會已多次接觸探詢意願，上月中旬更在卓蘭鎮長詹坤金、竹南鎮長康世明、前大湖鄉長陳永福陪同，與祕書長洪耀福及選對會召集人林錫耀等餐敘，凝聚共識。

徐定禎坦言，現階段不會加入民進黨，無黨籍的身分反有利吸取中間選民甚至淺藍票源，如獲民進黨徵召參選，會全力以赴，並在部分鄉鎮市長相挺下，掌握大票倉，加上綠營在苗栗穩固的8、9萬票，勝選大有機會。他也強調「成功不必在我」，如民進黨有更適合人選他會尊重，不會讓黨中央為難。

徐耀昌節縮開支有成

相較徐定禎2任市長的歷練，徐耀昌歷任2屆鎮長、4屆立委，從政23年累積的政治人脈和政績，相對比較雄厚。徐耀昌接任縣長後，面臨沈重的財政窘境，財政受中央管控，在巧婦難為無米之炊下，致力開源節流，2016年總預算創18年首度賸餘13.8億。

徐耀昌表示，國民黨要記取大選挫敗教訓重新出發，面對未來艱苦的連任之路，尤應團結在一起，他將以背水一戰精神應戰，繼續帶領鄉親朝福國利民目標邁進。

(中國時報)