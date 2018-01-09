新聞透視－民進黨提名保守 議長恐落國民黨家

2018年01月09日 01:03 中國時報 吳敏菁

彰化縣議會會期結束，藍、綠議員都上備詢台，拿出標語，呼籲執政做對的事，創造府會和諧。（本報資料照片）

彰化縣議員選舉，應選54席，本屆國民黨拿下25席、民進黨17席，儘管綠營已翻轉取得執政，但議會生態還是藍大於綠，民進黨這次提名採保守策略，以各區應選席次一半為原則，就算提名全選上，席次還是未過半，議長龍頭寶座，預料仍是國民黨的囊中物。

綠避免「自己打自己」

迎接今年選舉，藍、綠競爭激烈，民進黨彰化縣黨部去年早早成立選對會，將縣長、縣議員、鄉鎮市長等選舉結合，形成「並肩作戰」的合作關係，並採取保守提名策略，提高提名當選率，避免「自己打到自己」。

儘管綠營執政了，本屆議會席次也成長了，面對老將紛紛要轉戰鄉鎮市長等舞台，對於議長人選的規畫，選對會召集人陳素月也坦承「真的還提不出名單、沒有規畫」。

這屆議員席次歷經了因案解職、病故等，目前國民黨22席、民進黨15席、國、民兩黨都志在衝高席次，但面對眾多新人相爭不下搶著要出線，提名的遊戲規則都還沒正式出爐。

藍提名 以現任優先

不過，相較民進黨以應選席次一半為原則，9個選區，確定提名27人，國民黨除了確認以現任優先提名之外，尚無規畫。

現任議長謝典霖本屆以36票當選為議長，許原龍議員以37票當選為副議長。國民黨看好謝典霖、許原龍繼續搭檔，國民黨主委張曼莉也指出，議長、副議長服務認真，得到眾望，黨內全力支持。但大前提還是要謝典霖和許原龍，能在競爭激烈的第7選區和第1選區勝出。

合縱連橫 如何搭橋

國民黨正式提名作業尚未定出時間表，誰代表誰出選耳語紛飛，謝典霖已鄭重闢謠，不可能改變道路，並喊出選情告急，為選戰凝聚向心力。

目前議會運作，國民黨22席，民進黨15席，無黨聯盟10席，2人無黨不加入派系，通常國民黨團、無黨聯盟採取合作關係。

未來議長選情，值得觀察是，民進黨過去是少數，向來自己投自己一票，但隨著藍、綠和無黨席次變化消長，還是會影響各聯盟間的投票策略。

國民黨看好謝典霖，但未來是否有新的挑戰者？怎麼搭起合縱、連橫的橋梁，距離選舉有段時日，還拭目以待。

(中國時報)