兩個太陽支持度 張花冠勝出

嘉義縣長張花冠對民調結果虛心接受，指民調是縣政進步的重要參考。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導
立委陳明文認為民調數字整體滿意度遠大於不滿意度，代表服務讓嘉義的民眾非常有感。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義縣長初選，「兩個太陽」嘉義縣長張花冠、立委陳明文的矛盾情節，被視為左右選情的一大關鍵，《旺旺中時》民調中心1月2日、3日就嘉義縣長選情民調分析，也同步針對張花冠和陳明文兩人施政和問政滿意度進行調查，張花冠施政表現滿意度54.3％，不滿意25.1％，陳明文問政滿意度42.3％，不滿意34.3％，兩人的滿意度是否和民進黨的初選連動？值得進一步觀察。

根據本報民調，民眾對張花冠兩任8年縣長的施政表現，54％表示滿意，25.1％不滿意，20.5％未表態。政黨傾向，泛藍滿意度45.9％，泛綠71.3％，中立或其他46.5％，其中泛綠的不滿意度僅19.5％最低。年齡分布上，20到29歲年齡層對張花冠的滿意度49.8％最低，其他30歲到60歲以上的滿意度都有5成以上水準。學歷部分，大學以上滿意度43.5％，不滿意度40.1％，相較其他學歷，大學以上族群的滿意度和不滿意度比例相對平均。

張施政獲過半肯定

議員選區部分，張花冠施政滿意度僅第4選區不到5成，第6選區61.5％最高。從所在鄉鎮來看，大埔鄉9人受訪，滿意度100％一枝獨秀，阿里山鄉也有71.9％的高滿意度，竹崎鄉、番路鄉和布袋鎮滿意度也有60％以上，最低是義竹鄉41.4％，另包括朴子市、新港鄉、東石鄉和鹿草鄉的滿意度也不到5成。

陳基層實力不能小看

至於陳明文兩任8年的問政表現，42.3％表示滿意，34.3％不滿意，23.5％未表態。政黨傾向，泛綠滿意度62.7％，泛藍僅22.3％表示滿意，中立或其他35.2％。年齡分布，20歲到49歲年齡層，不滿意度都高於滿意度。學歷部分，國初中以下滿意度達到5成，專科不滿意度達51.9％最高。

在議員選區方面，除第4選區滿意度不到40％最低，其餘選區都在4成以上。鄉鎮市部分，大埔鄉滿意度82.9％最高，番路鄉、梅山鄉、東石鄉都不到3成，阿里山鄉也只有30.1％，相較張花冠在義竹的滿意度最低，陳明文在義竹的滿意度卻高達6成以上，陳明文雖是山區立委，在屬於海區的義竹仍有相當影響力。

(中國時報)

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