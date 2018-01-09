國民黨要多搶一席 民進黨山頭重洗牌

2018年01月09日 01:03 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市議員鳳山第九選區應選8席，藍綠兩黨可說是參選爆炸，光是民進黨不論現任或有意拚初選的人數就多達9人，而國民黨現任有3人，浮出檯面力拚現任也有1至2人；政治新秀拚卡位，但老將基層厚實，以目前鳳山藍綠議員比是3：5，這次藍綠提名勢必更加激烈。

綠營新人競相投入

鳳山區是高雄38個行政區中人口最多的區域，人口數達35.9萬多人，市府鳳山行政中心與市議會都在該區，現任民進黨籍議員顏曉菁、陳慧文、張漢忠、蘇炎城、羅鼎城，以及國民黨籍議員李雅靜、陳粹鑾、劉德林，多半是資深老將，但放眼2018年選舉，綠營新人輩出情勢下，老將雖穩紮穩打，仍得全力一搏。

民進黨多名7年級幕僚幹部投入此次選戰，其中前高市府新聞局主秘的林智鴻，一路從學生志工到市府要職，訓練15年，不僅曾擔任立委趙天麟國會執行長，也盛傳是市長陳菊積極栽培的新人；林以「鳳山要紅」為號召走遍鳳山76里，勤跑基層拉票。

另立委李昆澤助理劉易鼎也在鳳山成立競選辦公室，展現深耕地方的決心；前高雄縣議員黃福昌面對支持者熱情力挺，早就規畫東山再起；鳳山南成里長劉世賢更有意更上一層，競逐議員。這些新人的參選，讓綠營這區初選投下緊繃的變化。

藍軍老將根基雄厚

不過，高雄進入後菊時代，人人雖口喊尊菊，但現任議員或新秀其實各自擁護不同母雞拚初選，微妙的競合關係不說破，就看3月14日黨公告市長候選人提名名單，牽動後續議員初選的變數，連帶民進黨高雄生態進入重新洗牌的新局。

反觀，國民黨現任3席議員各擁山頭，市黨部三組總幹事侯亞寧有意挑大樑，為黨披戰袍，另外傳前立委鍾紹和之子鍾易仲也可能投入此區選舉，藍軍能否在綠軍壓境下再拿下1席，值得觀察。

特別是鳳山區國、民兩黨版圖一向分明，但無黨籍的楊見福實力不容小覷，不過他連2屆因樁腳行賄選民被判當選無效，讓許多落選頭遞補當上議員，甚至只要繳交20萬元參選保證金就有機會當議員說法，成為地方茶餘飯後話題。

(中國時報)