張淑芬代夫出征 鍾東錦布局深耕

2018年01月09日 01:03 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣第19屆縣議員選舉，各選區規畫仍與本屆相同，應選38席議員也維持不變，有變動的是第五選區因人口成長，應選名額將從原來包括1席婦女保障名額共7席，增加到包括2席婦女保障名額的8席，相對第六選區則從原來應選3席減為2席，選情更緊繃。

至於下屆議長選舉，因現任議長游忠鈿兩度中風，定期會報到後仍告假休養，游妻張淑芬幾乎篤定「代夫出征」角逐縣議員，甚至進一步與友軍搭配爭取議長寶座。另位縣議員鍾東錦，也是熱門人選，且布局頗早，議長選戰逐漸暗潮洶湧。

代理議長職務的副議長陳明朝，也有不少支持者勸進，希望他更上一層樓直接「扶正」，但截至目前為止，陳尚未釋放較明確的訊息，然其動向格外受矚目。

目前38席議員當中，有多位議員因當選無效經過遞補，若包含以無黨籍參選者，有22席為國民黨籍，民進黨雖僅7席，卻是歷屆以來最多，國民黨的優勢逐漸面臨挑戰。不過，下屆正副議長選舉，評估還是藍營勝算高。

下屆的縣議員選舉，也因18位鄉鎮市長中，有10位已2屆任滿、1位任期內病故，有11個鄉鎮市長選舉呈全新局面，已有不少議員表態要轉換跑道投入鄉鎮市長選舉。相對部分任滿的鄉鎮市長，也計畫轉戰縣議員。

由於距離議長選舉尚有一段時日，選戰可說瞬息萬變，尤其苗栗縣議長選舉曾大爆冷門，發生原本規畫進一步角逐議長的人選，竟然在資格賽中箭落馬，連議員都沒當選，打亂整個布局。因此有意角逐者現階段都鴨子划水，低調不願大張旗鼓。

(中國時報)