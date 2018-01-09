2018年01月09日 01:03 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

在《旺旺中時》民調獲得逾5成滿意度，嘉義縣長張花冠表示虛心接受，感謝民眾給她彌足珍貴的意見，這些都將成縣政進步和成長的重要參考，而她所提「嘉義新時代」政策概念，就是想讓嘉義脫胎換骨，這幾年她與縣府團隊力圖開源節流，爭取到故宮南院國寶館、2018台灣燈會、日式洋風小鎮等重大計畫建設，就是讓嘉縣改變的過程，重申「安於現狀，就永遠不會有亮麗的未來」。

張花冠表示，為徹底擺脫過去數十年來導致嘉義低度發展的桎梏，她盡可能突破財政困境，開源節流，進行組織整併及調整編制，自力開發工業區，除償還84餘億元債務，也從文化觀光、農業安全、經濟發展等面向，力求讓嘉義翻轉。

張花冠說，如今嘉義文化觀光新時代已有值得驕傲的成果，期望未來繼任的縣長也會持續展現嘉義文化觀光新面貌，並為在地文化觀光、農業及產業等各項發展打拚，促進具有嘉義特色的文化和國際接軌，同時善用文化軟實力與巧實力讓嘉義站上國際舞台，讓世界看見嘉義。

日前行政院長賴清德訪嘉義，張花冠提出「23.5市，愛上我市」的行政區域重畫概念，強調區域重畫對窮縣的重要性，張花冠再次強調，不斷求新求變的精神，應該如同DNA般，注入嘉義縣政的基因內，如果安於既有的行政區域界定，而不思考打破舊有框架、推動行政區域重新畫分的可能性，嘉義縣將會因「馬太效應」的持續發酵而命運多舛。

(中國時報)