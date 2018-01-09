外來人口上升 藍考慮派刺客

2018年01月09日 01:03 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議員第五選區應選5席，目前席次藍綠比例1比4，以至於該選區被視為民進黨的大票倉，但經過這4年來，該選區增加了不少新大樓新社區，遷入許多新的人口，勢必牽動藍綠版塊的移動，2018年該選區藍綠比例是否仍維持1比4，充滿許多變數。

第五選區（仁武區、大社區、鳥松區、大樹區）2014年的投票結果，民進黨4位當選人加起來總得票數為5萬8542票，國民黨當選人許慧玉加上落選的吳利成總得票數為3萬930票，綠營總得票數較藍營多將近1倍，因此該選區被視為綠營囊中物。

2018年市議員選戰，民進黨勢必在第5選區至少會提名4席，由於地方上傳出，包括現任4名市議員外，另外現任仁武里里長江瑞鴻及其他民進黨籍人士也躍躍欲試，目前現任4名市議員及江瑞鴻里長已經表態參選到底，民進黨籍因多人挑戰，將在該區形成爆炸參選，黨內最後勢必會辦理初選，再來決定提名人選。

至於國民黨可能的提名策略，假如採取保守提名，可能會提名許慧玉及吳利成，但藍營發現，第五選區的人口結構改變，也不排除採取積極提名方式，即增加1席，可能採用刺客戰術，至於會保守提名或積極提名，隨著選舉時間接近，才會定論。

而該選區雖然過去是綠營大票倉，但因這4年來新興住宅及外來人口移入，人口結構改變，部分樁腳型的選舉文化被打破，因此新住民將會是影響藍綠版塊移動的重要因素之一。

第五選區由於藍綠對峙緊繃，導致第三勢力包括無黨籍想要在該選區搶到1席次並不容易，但地方上傳出，無黨籍仍在評估是否有參選空間，因選舉距離至今還有10個多月，該選區充滿許多變數，但不管如何，多人參選的局面，仍然被視為大高雄市議員的超級戰區。

(中國時報)