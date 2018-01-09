柯P主打創意文宣 首投族有fu

2018年01月09日 01:03 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲力拚連任，而青年選票向來都是他的優勢，柯文哲團隊善用網路平台，成為拉近年輕人最好的管道，上任3周年的施政成果，透過「奔跑吧！台北」遊戲中，操縱柯P破關，也在年輕人之間成為話題。尤其在首投族中，雖多數人對柯文哲實際政策無感，但舉辦世大運、重現北門「看得到」，加上厭倦藍綠，對其他候選人不熟悉，目前還是對柯文哲最有好感。

不少1997、1998年生的90後世代直言，「平常不關心政治」。現在就讀大二，今年滿20歲的首投族郭姓學生表示，平常沒有特別關心的議題，對政治的接觸都是透過電視新聞或網路，柯文哲上任後，其不按牌理出牌、直言直語的風格與傳統政治人物不同「很有趣」。

不過，柯文哲推出的政策，例如禁用一次性餐具、參與式預算、交通改善等，學生們都說「無感」，甚至第一次聽聞。印象最深的世大運辦得不錯、北門重現與台北燈節移到西門町等。

除了透過電視新聞得知，平均5名學生中，至少有1名追蹤柯文哲的臉書與IG，而柯文哲拍攝的影片也獲得好評，如世大運期間與許多知名部落客合作宣傳至今印象深刻；新推出的小遊戲也很有創意。

吳姓學生則表示，因為太陽花學運後開始會關心公共事務，覺得柯文哲相較其他候選人的優勢就在於，沒有政黨包袱。他直言，非藍即綠的時代已經過去，尤其民進黨總統大選執政後，一例一休議題吵不停、薪水沒有起色，在還沒有看到選舉政策之前，就有覺得選藍或選綠都是半斤八兩的印象。

不過，他也說到，對要選第二任的標準會提高，如果柯文哲提不出實際政策作為，也難保年輕人選擇不出來，直接放棄投票權。

(中國時報)