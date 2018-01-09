耳濡目染 張維倩代父出征

新北市議員張瑞山將交棒給女兒張維倩，張維倩（中）日前出席在中和區舉辦的捐血送米公益活動。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

「從事民代工作30餘年，也到了該交棒的時候了！」市議員張瑞山今年將不再參加市議員選舉，改由女兒張維倩代父出征。張瑞山說，女兒不僅有法學專長，從小耳濡目染對於公眾事務有濃厚興趣，要讓年輕人繼續打拚，因此他決定交棒。

張瑞山表示，從市民代表做起，替民眾服務30餘年，自認為到了該交棒的時候，他笑說，「現在是年輕人的時代！」自己要退居幕後，可以當女兒的顧問、老師，給予協助。

張瑞山指出，儘管地方上有許多老朋友很不捨，但女兒接替他替鄉親服務，他仍會持續在地方上貢獻心力，等於是一人當選、兩人服務，服務一點都不會扣分，且女兒的法學背景對於選民服務相當有助益，可協助民眾解決法律困擾。

張瑞山說，女兒就讀國小三年級時就幫忙助選，拿著麥克風在各競選場合幫忙拉票，從小看著他投身公眾領域，對於服務一點都不陌生，許多鄉親都看著女兒長大，將繼續替鄉親們服務。因女兒剛產下一對雙胞胎，不方便受訪，坐完月子後約1月中旬將會穿梭在中和的大街小巷，聽取鄉親心聲。

張維倩1985年出生，東吳法律系畢業、美國印第安納大學法學碩士，回國後考取律師執照，專攻民法，近2年來都在服務處提供免費法律諮詢，幫助鄉親們解決法律上的困擾。

家住中和20多年的陳姓民眾說，曾到服務處諮詢過法律服務，張維倩相當細心，因為她的協助，家人不用再煩惱官司。

(中國時報)

柯P主打創意文宣 首投族有fu 藍軍初選變變變 遭諷在演哪齣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。