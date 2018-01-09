耳濡目染 張維倩代父出征

2018年01月09日 01:03 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

「從事民代工作30餘年，也到了該交棒的時候了！」市議員張瑞山今年將不再參加市議員選舉，改由女兒張維倩代父出征。張瑞山說，女兒不僅有法學專長，從小耳濡目染對於公眾事務有濃厚興趣，要讓年輕人繼續打拚，因此他決定交棒。

張瑞山表示，從市民代表做起，替民眾服務30餘年，自認為到了該交棒的時候，他笑說，「現在是年輕人的時代！」自己要退居幕後，可以當女兒的顧問、老師，給予協助。

張瑞山指出，儘管地方上有許多老朋友很不捨，但女兒接替他替鄉親服務，他仍會持續在地方上貢獻心力，等於是一人當選、兩人服務，服務一點都不會扣分，且女兒的法學背景對於選民服務相當有助益，可協助民眾解決法律困擾。

張瑞山說，女兒就讀國小三年級時就幫忙助選，拿著麥克風在各競選場合幫忙拉票，從小看著他投身公眾領域，對於服務一點都不陌生，許多鄉親都看著女兒長大，將繼續替鄉親們服務。因女兒剛產下一對雙胞胎，不方便受訪，坐完月子後約1月中旬將會穿梭在中和的大街小巷，聽取鄉親心聲。

張維倩1985年出生，東吳法律系畢業、美國印第安納大學法學碩士，回國後考取律師執照，專攻民法，近2年來都在服務處提供免費法律諮詢，幫助鄉親們解決法律上的困擾。

家住中和20多年的陳姓民眾說，曾到服務處諮詢過法律服務，張維倩相當細心，因為她的協助，家人不用再煩惱官司。

(中國時報)