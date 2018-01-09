藍軍初選變變變 遭諷在演哪齣

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中國時報
╱基隆報導

前基隆市議長、現任議員張芳麗日前表示要角逐國民黨基隆市長初選，怎料才過短短3天，她便在登記最終日投下震撼彈宣布退選，改挺基隆市議長宋瑋莉，此舉引起不少市民紛紛在臉書社團留言，質疑國民黨在初選階段變化和狀況不斷，恐造成負面影響。

對此，張芳麗回應，她原先看宋瑋莉的態度遲疑，才會出來參選，但後來宋決定投入選戰後，又看到黨內議員都一起隨宋去登記，她擔心若還是堅持參選，勢必會造成分裂，所以選擇退選。至於有人批評她是在演戲，她不以為然，直說「登記是要花錢的，何來演戲？人家心裡怎麼痛都不知道，不要在那說三道四。」

宋瑋莉則說，張芳麗當初要出來參選她也不知道，沒有什麼招可以套，所以根本沒必要演戲，張退選是完美的句點，象徵國民黨大團結，並不會影響選情。

藍營有意競爭基隆市長的人選一度呈現「4搶1」態勢，且張芳麗與宋瑋莉對決形成「前後女議長爭霸戰」，豈料張卻突然退選，並改為力挺宋，讓外界大為吃驚，許多民眾對此提出質疑「是在演本土劇嗎？」

有民眾在臉書「基隆人踹共」社團留言指出，「之前還聽到張芳麗上廣播說明她自己有多想參選，現在就退讓！」、「跳進來又跳出去，然後上演大融合的戲？」但也有市民認為「人家選不選是國民黨的事，選不選的上也是她個人的事！」

(中國時報)

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