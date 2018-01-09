新聞透視－贏了縣長輸掉總統 藍軍基本盤鬆動

2018年01月09日 01:03 中國時報 楊宗灝

苗栗縣歷屆大小選舉向來是藍大於綠，這塊「鐵板」在本屆總統大選中破局，民進黨蔡陳配以13萬461票，贏過對手朱王配的10萬7779票，儘管加上仍屬泛藍的宋瑩配4萬8千餘票，還是小贏民進黨，但國民黨明顯跑票，下屆縣長選舉能否維持基本盤有待觀察。

本屆縣長選舉，國民黨籍徐耀昌以147547票，大贏對手民進黨籍吳宜臻近6萬餘票，顯示藍營在苗栗縣仍有堅實基本盤。不過到了總統大選，民進黨反倒贏國民黨2萬2682票，前後落差外界除歸咎國民黨執政的苗栗縣財政狀況始終不佳，年輕選民顛覆傳統派系選舉思維，也是值得觀察重點。

苗栗縣過去有所謂的劉派、黃派政治派系，特別是在客家庄中，派系、宗親的影響力要大過政黨傾向，不過隨著年輕選民意識抬頭，傳統派系雖不能說無法左右選情，但相較過去呼風喚雨的情形已是大不同。

徐耀昌就任縣長以來，以積極態度改善苗栗縣不佳的財政狀況，特別是啟用一批年輕局處首長，都讓僵化的苗栗政壇有所改觀。尤其三義、南庄獲得國際慢城認證，讓苗栗成為全國唯一擁有雙慢城縣市，就觀光角度而言，的確成功扭轉過去苗栗給人財政狀況不佳的負面形象。

下屆縣長選舉，徐耀昌有可能遭遇無黨籍的頭份市長徐定禎，及老對手吳宜臻挑戰。民進黨是否將循柯文哲模式，禮讓徐定禎披掛？在吳宜臻支持者的強烈反彈下，目前未有明確表態。在黨內團結及選舉考量的前提下，民進黨的內部矛盾，多少凸顯想要在苗栗山城拿下執政權的無奈。

(中國時報)