投票口1－參選爆炸 民進黨面臨大換血

藍綠議員都認真問政，意見相左，休息時間還在為「堅持」奮戰。（本報資料照片）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣議員第1選區包含彰化市、花壇鄉和芬園，應選13席，是彰化縣選區中名額最多，也是競爭最激烈，議員林世賢、賴岸璋、張東正、曾世勇都要轉戰鄉鎮市長，民進黨面臨全面大換血，國民黨老將也受到參選爆炸的挑戰，兩黨都還在為提名人選傷腦筋。

本屆第1選區，民進黨當選4席、國民黨8席，無黨1席，後來黃秀芳轉任立委，民進黨只剩3席，特別的是，這僅存3席都不打算繼續選議員，林世賢這屆首度投入選戰，摘下最高票，想趁勝衝立委，最後一刻作罷後，參選彰化市長已是立定的規劃；賴岸璋連任4屆，也挾人氣要拚彰化市長；黃育寬連任2屆，打算交棒給兒子、現任彰化市民代表黃建閎。

民進黨現存席次都不選議員了，而後繼要投入選戰，空前熱烈，包括彰化市民代表莊陞漢、楊富均、黃建閎、前市民代表葉孟家，和現任花壇鄉長李成濟等，還有上次失利的秀水鄉秘書林維浩也要捲土重來。

民進黨彰化縣選對會為下屆提名5席或6席委決不下，最後表決，確定提名5席，特別是，綠提名以應選席次一半為原則，但有參選超乎踴，卻只提5席，不無為彰化市長選戰，預留不要內部分裂的後路。

國民黨本在第1選區掌握最多席次，但議員曾世勇已連任6屆，要改選芬園鄉長，張東正連任3屆也打算競逐彰化市長；其餘陳蔣秀美上次高票當選，副議長許原龍連任4屆、白玉如連任2屆、林茂明連任3屆、顧黃水花連任4屆都實力堅強，繼續參選。

此外，國民黨有意或可能投入戰役還有上次選舉失利前議員黃千宴，前議長白鴻森兒子、擔任芬園鄉公所機要秘書白閔傑也傳聞要選，但本人否認。目前，國民黨對提名人數尚無規劃。

無黨參選除了黃玉芬爭連任，還有前市長溫國銘女兒、現任彰化市市民代表溫芝樺，議員張東正的夫人、彰化市民代表陳銌銌、彰化市民代表洪柏葳和企業界陳冠鴻等多人躍躍欲試。

(中國時報)

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