2018年01月09日 01:03 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

立委陳明文在《旺旺中時》民調獲得超過4成滿意度，陳明文透過服務處表示，樂見山海區民眾認同他和團隊服務成果，未來會更加努力，對於任何民調數字也會認真參考，作為問政與服務的借鏡，並強調他在海區義竹鄉都能得到近6成民眾認同，意謂他認真服務，即使非山區選民，也給予支持。

陳明文服務處主任孫淑文表示，雖然陳明文由山區民眾選出，但服務不分山海，就如同過去他擔任縣長一樣，山海18鄉鎮都是他服務和爭取建設的範圍，且民調也顯示，山區大埔鄉、大林鎮，以至於海區的義竹鄉，都有近半數民眾認同他，表示民眾對陳明文的表現非常有感。

孫淑文並列舉多項陳明文爭取的建設，包括故宮南院擴建計畫、布袋商港聯外道路、蒜頭糖廠歷史現場再造計畫、太平雲梯、阿里山觀光大道、民雄水上鐵路高架化、2018 台灣燈會、馬稠後產業園區後期土地協議價購與水電供應問題，以及眾多護堤改善應急工程等等，藉此強調，爭取地方建設不分山區或海區，只要地方請託都會全力以赴。

孫淑文說，立委就是結合中央問政、地方服務與爭取地方建設，透過這次民調，讓他們深信，團隊的用心經營已獲得縣民大力支持，未來仍會更加努力，為嘉義縣爭取更多的建設與福利。

(中國時報)