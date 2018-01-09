新秀躍躍欲試 左楠區綠熱藍冷

2018年01月09日 01:03 中國時報 呂素麗 、 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市第四選區左楠區的選民結構，一向是藍多於綠，現任8名議員國民黨籍4人、民進黨籍3人，再加上無黨籍的黃石龍；下屆市議員選舉，以目前浮上檯面的人選，呈現綠熱藍冷的局面，鼓勵年輕人參政，加速世代交替；黃石龍準備交棒給兒子黃文志，基於政黨政治，黃文志加入民進黨，參加初選。

國民黨4名老將李眉蓁、周鍾贊、陳麗珍、陳玫娟，在地方深耕多年，也連任多屆，都是政壇長青樹，基層實力雄厚。

有意參選的新秀敖博勝、莊為傑都是立委黃昭順子弟兵，助理出身的莊為傑已向黃昭順說明自己參選心意堅定；敖博勝深耕眷村多年，明年參選可望畢其功於一役；兩人都曾是國民黨青年軍，對基層選舉並不陌生。

民進黨如火如荼進行初選，老將、新秀競爭激烈，現任市議員李柏毅、張豐藤、林瑩蓉，面對黨內新世代的挑戰，包括黃石龍的兒子黃文志，及立委李昆澤的助理、三民區本和里里長莊家銘、林岱樺組織部前主任莊貽量及趙天麟助理李雅慧等人。

莊貽量經營海鮮粥連鎖店，經濟實力不錯，勤於跑攤，相當用心耕耘基層，也看得出他的企圖心；莊家銘和李雅慧則分別在李昆澤及趙天麟的加持下，有一定的政治參與資歷；趙天麟更是帶著李雅慧在左楠區跑攤，培植子弟兵的態勢非常明顯。

高醫牙醫系畢業的牙醫林子盟也將代表時代力量參選，林子盟是學運出身，在高醫學運透明革命對抗董事會中扮演重要角色。

藍營鐵票區─左營果貿社區最近也出現有意參選國民黨左楠區市議員的謝宛蓁看板，打出「青年熱血．奉獻新能力」口號，並有花蓮縣長傅崐萁力挺，搶攻深藍票倉的意味濃厚。

(中國時報)