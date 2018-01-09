新聞透視－問鼎市長寶座

2018年01月09日 01:03 中國時報 曾百村

現任台北市長柯文哲，上任後相當注重年輕民眾意見，常用臉書、直播方式發表政策，讓習慣用手機、電腦的青年族群更接近施政，並藉此產生好感，著眼2018年選舉，北市30歲以下青年票源達30萬票，換言之，誰能掌握青年票源，在年底選戰中就站在更有利的地位。

柯文哲上屆北市長選舉就曾說過，誰能拿下6成年青年選票，就能當上台北市長，而柯上任後，行事作風都十分迎合時下年輕人的胃口，像是座談會中開直播，深夜臉書談政策等，都隨時鎖定青年族群，因為柯文哲知道，年底選戰要贏，青年選票絕對是左右選情的關鍵。

另方面，國民黨在年底選戰中，亟欲想要光復北市失土，而現在黨內呼聲最高、現任立委蔣萬安，也透露會「傾聽民意」後再做決定是否參選北市長一職。而蔣萬安的形象清新，同時也是年輕一輩政治人物，相較其他有意願參選的黨內人選，確實被看好就能開拓年輕選票。

蔣萬安現階段呼聲雖高，但他僅擔任立委職務2年時間，加上他仍有「政三代」包袱，以上因素是否會削弱他獲取青年票源仍有待觀察；而柯文哲雖挾執政優勢，且作風新穎不同於以往政治人物，深得青年族群喜愛，但他未來與民進黨的競合關係，是否會分散青年票源，同樣也是未知之數。

能夠確定的是，青年族群的選票在此次北市選戰中，的確有舉足輕重的地位，而時下年輕人較無黨籍意識，他們更關心的，是貼近生活面的實質政策，未來要角逐北市長寶座的候選人，恐怕要給出可行而短時間能見成效的政策，才能成功掌握青年世代票源。

(中國時報)