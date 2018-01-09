勤走基層 廖宜琨不許失敗

新北市議員廖本煙（右）二子廖宜琨（左）將接棒投入選戰。（吳堂靖攝）

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中國時報
／新北報導

新北市議員廖本煙二兒子廖宜琨，2014年放棄澳洲高薪舉家返台，在父親的支持下打算參選立委，連競選文宣都已印好，最後卻被迫「讓賢」，如今，累積3年的能量，廖宜琨打算接下父親棒子參選議員，「這一戰，只許成功！」

廖本煙表示，宜琨13歲時就被送往澳洲念書，全校只有他1位亞洲人，畢業典禮時他極力要求我去參加，當時才知道「原來他是全校第一名畢業！」他認為，

放手讓他去闖才是最好的支持，小雞躲在母雞的羽翼不會成長，除非特殊場合，否則避免同台。

「笨蛋一個！」樹林區東陽里長林耿邦表示，廖宜琨為擁有CFA證照的金融分析師，明明在澳洲坐擁高薪，卻為了貢獻所學服務鄉親，選擇回台跟人鞠躬哈腰，雖然不捨但還是衷心祝福。

一打開手機行事曆，廖宜琨行程滿檔，從清晨5時的送車，中午的里民餐會、民眾諮詢，一路排到晚上8時，從辦公室內的金融新貴，如今必須街頭巷尾到處跑。

「政二代給的包袱已遠遠大於資源！」他說，外界常有負面觀感，以為回台就是等著接棒，躺著選都會上，為了洗刷刻板印象，勤跑每一場可以露臉的場合，甚至比父親更打拚，加上民進黨排除政二代條款，只能真槍實彈上戰場。

為了降低負面觀感，父子雖盡量避免同台，但服務背心上仍同時印上名字，日前廖本煙更在娶媳婦場合，宣布明年市議員由廖宜琨出征，望子成龍的接棒意味，不言可喻。

(中國時報)

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