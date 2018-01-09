江永和投入綠營縣長初選

民進黨籍冬山鄉長謝燦輝（右）、員山鄉長江永和（左）、三星鄉長黃錫墉（中）組成三鄉聯盟，共推謝燦輝角逐黨內縣長初選，但三鄉聯盟隨江永和宣布參與黨內縣長初選而破局。（本報資料照片）

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中國時報
／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長初選再掀波瀾！由冬山鄉、員山鄉、三星鄉長組成的「三鄉聯盟」，共推冬山鄉長謝燦輝角逐初選，但員山鄉長江永和宣布19日將赴黨部登記縣長初選，11日正式對外說明，江永和說，願意承擔違反協議的罵名，會用行動力證明「我不是棄信背義的人！」

三鄉聯盟是由民進黨籍冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和、三星鄉長黃錫墉在去年5月組成，7月宣布由謝燦輝擔任共主，盼能在立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵兩強競爭下，殺出重圍獲提名。

隨著時局變化，江聰淵改拚市長連任，拱代理縣長陳金德選縣長，陳金德則尚未表態，初選情勢看似對陳歐珀比較有利，局勢的變化是江永和決定投入縣長初選的原因之一。

江永和透露，6日隨蔡英文總統赴花蓮拜訪慈濟證嚴法師，證嚴對眾人說「現在的人休閒比修行重要」，令他深有感悟，他安逸看著局勢的變化，證嚴的話讓他心理起伏很大，尤其這1年宜蘭縣的選情，不像執政黨在布局，民眾看得霧煞煞，對未來憂心忡忡。

他表示，在成立三鄉聯盟前有一段時間為了選縣長跑行程，後來認為成功不必在我，可是「人生計畫永遠趕不上變化。」選縣長這條路很困難，但也應該勇敢挑戰看看。

「我不能陪謝鄉長走到最高峰，我必須向他說聲對不起。」江永和說，他願背負違反協議罵名來勇敢踏出第一步，他會用行動力證明自己不是棄信背義的人。

不過，縣長登記在即時間倉促，江永和對此引用《老子》：「以正治國，以奇用兵，以無事取天下。」以及《孫子兵法》：「不戰而屈人之兵。」希望大家給他機會，投入初選是要讓宜蘭縣更好，也是箭在弦上，不得不發，篤定參加縣長初選。

(中國時報)

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