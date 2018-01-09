換跑道 海線7鄉鎮長大洗牌

2018年01月09日 01:03 中國時報 陳慶居 、 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣立委選區畫分海線第一選區有8鄉鎮，山線為第二選區有10個鄉鎮市。全縣18個鄉鎮市長中，有10位已連2任屆滿，紛紛準備轉換跑道，政壇出現鄉鎮市長、代表與縣議員互換舞台的現象，其中海線8鄉鎮僅後龍朱秋隆尋求連任，有老將重返沙場，也有新秀投入戰局。

竹南鎮長康世明即將卸任，他與哥哥前立委康世儒仍具影響力，動向備受矚目，有意爭取接棒的有縣議員謝端容、前議員陳碧華，鎮代會主席方進興也是熱門人選之一，各擁實力。

後龍朱秋隆是8鄉鎮唯一要尋求連任的鎮長，首任政績將接受選民檢視，競選對手應是縣議員兼國民黨黨團書記長李文斌的太太湯美雲。朱有連任優勢，但李長期深耕基層，農會和里鄰長扎根很深，實力雄厚。

通霄群雄並起，已有苑裡鎮長杜文卿轉戰通霄，縣議員周玉滿、前鎮長巫恆昭、退休校長陳漢志，另位縣議員邱紹俊也可能回鍋參選，儼然一級戰區。苑裡目前局勢為縣議員劉秋東和劉寶鈴捉對廝殺，旗鼓相當。

另4鄉鎮也多數呈兩軍對決形勢，三義有代表會主席呂明忠和苑裡鎮公所祕書鄭淑如，銅鑼有代表會主席李瑞廷與前代表謝昌年。西湖鄉因鄉長古木賢任內病逝，職務由古妻也是前鄉長楊秀瑕代理，楊有意再度參選，代表會主席高阿賜也積極爭取擴大服務機會。造橋則有前農會總幹事黃天貴，另一綠營人士尚未表態。

(中國時報)