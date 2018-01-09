投票口2－強棒爭連任 新人輩出有得拚

2018年01月09日 01:03 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣第2選區包括鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉，應選7席，現任民進黨林士聖、陳秀寶、葉國雄和國民黨涂淑媚、楊竣程都是強棒爭連任，此外，國民黨林季宏、粘勝傑、民進黨楊妙月、無黨郭燕陵、郭坤昌等都多人也來頭不小，形成競爭激烈的局面。

第2選區目前只5席議員，國民黨施性鍾2015年11月因案解職，同選區楊竣程遞補，無黨郭國賓也於2016年1月因案解職，但依次遞補人得票數未達門檻而懸缺。2017年11月國民黨林聖哲又在任內病逝。

儘管少了2席，選情卻是複雜而激烈，4連霸林聖哲，本計畫回鍋參選福興鄉長，幾乎十拿九穩，突然病逝，打亂國民黨布局，民進黨也變得要更積極面對這選戰，國、民分別從區內資深議員挑選將，分別徵詢楊竣程、陳秀寶，尚無意願換跑道。

民進黨在該選區已有3席，林士堅、葉國雄都從鄉代轉戰成功，陳秀寶已連任2屆，評估還有開拓的空間，計畫提名4席，鹿港鎮長黃振彥夫人楊妙月在黃振彥擔任議員期間就擔任服務處主任，一直勤跑基層、服務熱忱，黨內提名呼聲高。

國民黨涂淑媚已經連任5屆、楊竣程也當過3屆，實力都受看好，林勝哲的兒子林季宏準備接下父親的棒子，投入議員選戰；曾當過鄉代、這屆競逐議員失利粘勝傑也計畫捲土重來。

無黨郭國賓的女兒郭燕陵打算代父出征，慈后宮主委郭坤昌也要投入，新人輩出，都有一定的基層實力，老將更是各個實力堅強，讓這場選戰大大有得拚。

(中國時報)