新聞透視－拉攏舊勢力、泛藍選票是關鍵

昔日戰友難得同台，嘉義縣長張花冠（右）和立委陳明文（左）就算站在一起也零互動。（呂妍庭攝）

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中國時報

嘉義縣近17年在立委陳明文棄藍轉綠效應下，約略切成林派勢力靠攏的民進黨及傳統民進黨舊勢力兩掛，現「兩個太陽」分道揚鑣，此局預見將是民進黨內林派勢力「擁陳」與「反陳」的競逐，雖《旺旺中時》民調顯示，兩人的施政和問政滿意度，張花冠以54.3％勝過陳明文的42.3％，不滿意度上，陳明文34.3％也高過張花冠25.1％，但一般預料，兩人的滿意度對下屆縣長初選影響不大，反倒是誰能拉攏長期被漠視的舊民進黨勢力及藍營支持者，才是關鍵。

陳明文卸任縣長後，成功轉戰山區立委兩屆，經營軌跡仍遍布全縣，穩坐林派掌門人大位，運籌帷幄縣內各大小選局不說，派系運作或資源分配更被不滿他的人稱是權力一把抓，張花冠隱忍多年，芒刺在背不可言喻，直到去年底「兩個太陽」紛爭檯面化，一山不容二虎的多年矛盾，終究引爆。

「兩個太陽」的戰爭從解不開的私人恩怨情仇，現已轉移戰場，主角也從陳明文、張花冠兩人，轉嫁到坊間所稱代理人翁章梁、張明達身上，而縣長初選，在有心人刻意操作下，演變至今已成擁陳和反陳的對決。

人云「樹大分枝」，林派依附的民進黨在嘉縣成功打趴國民黨，現卻面臨空前考驗，儘管黨主席蔡英文一再要求，初選過程不得謾罵攻擊，但雙方陣營仍持續你來我往，台上台下相互叫囂、對槓，眼看剩下不到2個月就要舉行初選民調，此役不僅攸關縣長人選誰能出線，其背後真正的意涵，其實是兩位卸任縣長所代表的兩股勢力未來消長，年底5合1選舉後，誰能成為主導派系的新共主，那才是最大贏家。

(中國時報)

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