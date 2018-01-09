許崑源領頭羊 藍軍重登議長指標

2018年01月09日 01:03 中國時報 李義 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議員第八選區前金、新興、苓雅區應選6席，現有席次藍綠各半，勢均力敵，且都是連任多屆經營基層紮實的老將，不過，今年藍綠都有新人表態要參選，還有無黨籍要參選，是否會對老將造成威脅，成為地方熱議話題。

第八選區對藍綠陣營都深具指標性意義。許崑源是國民黨前議長，被視為藍營在這場府會雙首長選戰裡的領頭羊，賦予領軍強攻議長寶座的重任，是能否阻斷綠營府會完全執政的標的性人物與因素之一。

本屆曾有小綠陣營推候選人參選，大小綠強攻下，許崑源力退強敵，為藍營守住席次，維持藍綠平盤局面。

曾在矽谷任職多年的黃紹庭繼承父親衣缽問政展現專業氣勢，經營基層多年，問政火力強，也是藍營具戰力的議員。

高市唯一的一席親民黨吳益政，在國民黨禮遇下，應不會派人競爭，繼續延續親民黨香火。

民進黨周玲妏、郭建盟、蕭永達問政各有特色，根基紮實，過去也有新人試圖挑戰綠營黨內初選，或小綠老將投入選戰，試圖突破現況，結果都鎩羽而歸。

不過，今年的投入初的新人各有特色，黃文益有選戰經驗，過去曾擔任該區立委趙天麟服務處主任，深耕基層，人脈廣，不容小覷。

曾任市府祕書、劉世芳辦公室執行長陳淑蓉是最年輕的新人，年紀雖輕，但形象清新且歷練市長立委選戰，能否搭上年輕人從政世代交替的風潮，為議會注入新活力，備受矚目。

國民黨為挑戰周玲妏的婦女保障席次，本屆徵召曾任里長的陳若翠擔任刺客，雖未成功，但她此次轉土重來，勤跑基層，來勢洶洶。

原本藍綠老將分治相安局面，因關注廟宇事務甚深、香火鼎盛的保安堂主委蔡明芳，將以無黨籍身分參選而激起漣漪。

保安堂在民間信仰領域著墨甚深，民間信仰跨越藍綠政治界線，有著不可輕忽的影響力，蔡的參選，藍綠陣營都不敢漠視，嚴肅評估帶來的衝擊。

(中國時報)