綠營 推青年有感生活政策

2018年01月09日 01:03 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨比起百年老店國民黨，青年支持度向來較高，面對2018台北市議員選戰，新人更是爆炸般竄出。民進黨新生代參選人多認為，20歲到40歲族群不看政黨色彩，反而是看議題投票，打選戰須推出有感政策，解決青年生活面臨的問題，較能搶攻這群「中間選民」的票源。

現年30歲的吳沛憶，去年底辭去民進黨發言人後，專心準備中正萬華區議員選舉。談及年輕選民在2018選戰的重要性，她認為不只反映在選票上，更重要的是，年輕人生活中面臨的問題，包括租屋、薪資、育兒等，都是台灣社會未來10年重要的議題，這些需求必須受到重視。

不過吳沛憶發現，平時鄰里、宮廟等活動，參與者有世代斷層，跑攤時不容易接觸到40歲以下的選民，因此她認為要多舉辦活動、座談會，接觸年輕民眾，且內容上不要太過政治化，過於著重競選，要談大家關心的議題，用交朋友的方式讓民眾認識你。

吳沛憶也說，比起上個世代，這時代的青年政黨屬性不明確，投票不太看候選人，反而較著重議題，會選擇理念相同的人支持。她認為，外界不該將年輕人視為同質的族群，他們各有需求，年輕爸媽關注公托，上班族在意通勤、租屋等，實際了解他們關注的議題，才是經營年輕選票的根本之道。

同樣在中正萬華區角逐初選的新人，還有前北市議員陳嘉銘兒子陳彥丞，他現年33歲，曾赴日本進修，返台後擔任多年日文老師。身為正港艋舺人，他對在地情感很深，去年中旬開始勤跑基層，透過活動和展覽接觸在地青年，鼓勵社區營造、青年創業。

陳彥丞認為年輕人從政，絕不能靠「老套路」，因此他自創獨特的問卷調查，透過街訪蒐集地方發展相關意見，了解在地人最關心的問題，成為打選戰重要的「彈藥庫」，目前實行效果不錯，未來會持續傾聽民眾的聲音。

(中國時報)