克紹箕裘 彭一書為民爭福利

市議員彭成龍（左）有意退休，盼長子彭一書克紹箕裘。（彭一書提供）

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中國時報
／新北報導

從土城市民代表一路當選到新北市議員的彭成龍，在地方政壇深耕多年，但近年彭成龍有意退休，讓長子彭一書克紹箕裘，希望能夠早日接棒，彭一書表示，會更加努力，持續父親的政治理想。

被地方人士稱為「阿柳」的彭成龍，一路從土城市民代表、市代會副主席，過關斬將當選台北縣議員、新北市議員，但近年來他也希望能夠含飴弄孫，把政治的棒子交給下一代。

彭一書大學念的是蘭陽技術學院土木系，但他說，從小看著爸爸為民服務的身影，雖然不是念政治相關學系，但他仍希望有朝一日能夠替爸爸分擔工作，幾年前他就開始參與地方社團事務，實際從身邊去體會阿柳的政治生活日常。

為了要熟悉政治生態，彭一書從體育會、宗親會起步，擔任彭成龍服務處主任，以及民進黨土城區黨部執行委員、新北市黨部執行委員、評議委員。

彭一書，還是第19期凱達格蘭學校學員，目前更在立法委員吳琪銘國會辦公室擔任副主任，固然有他自己的努力，但彭成龍在背後的支持，也是不言可喻。

彭一書表示，希望透過在地方、中央的磨練，更熟稔政治運作，把為民服務做得更完善，也把自己的眼界放大，為選民爭取福利。

彭成龍則說，看到兒子有意接棒，心裡當然很高興，他也會選擇在適當時機放手，讓兒子能闖出一片天。

(中國時報)

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