拚連任 山線6鄉鎮長有苦戰

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣立委山線第二選區涵蓋10鄉鎮市，包括人口數最多的頭份和次多的苗栗2個縣轄市，有意角逐者都在4人以上，龍爭虎鬥在所難免。而準備尋求連任的6個鄉鎮長，挑戰者也來勢洶洶，同樣將面臨一番苦戰。

10鄉鎮市中的頭份、苗栗、頭屋和南庄，地方首長都任滿2屆，頭份市長徐定禎確定將投入縣長選戰，有意參選的有縣議員陳永賢、羅雪珠、公所祕書徐維君和代表黃育烈，藍、綠、無黨都有。

苗栗市長邱炳坤卸任後動向雖未明朗，卻有很大影響力，同為縣議員的邱鎮軍、禹耀東、市代會主席賴桂煖及已故市長鄒玉梅先生楊雲亭等，都表態要投入選戰，可預期與頭份同樣戰況激烈。

南庄初步有致力觀光產業發展的劉月梅，與鄉代會副主席邱梓增競選，頭屋前鄉長徐月蘭要再披戰袍，對手以現任代表成分居高。

另6個要尋求連任的有公館曾美露、三灣溫志強、卓蘭詹坤金、大湖胡娘妹、獅潭謝春梅及泰安劉美蘭。6人雖有現任優勢，但也不輕鬆，卓蘭新榮里長詹錦章挑戰機會大，大湖前鄉長陳永福仍相當活躍，可能力圖東山再起，綠營此次應該也不會在獅潭缺席。泰安則有對手捲土重來，代表盧光明也有意願。

國民黨苗栗縣黨部預定農曆春節過後，著手縣議員及鄉鎮市長協調及提名作業。民進黨則自8日起至12日受理領表、登記，若登記多於提名席次，則先於22至26日期間協調。

(中國時報)

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