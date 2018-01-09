投票口3－老將實力強 高人氣硬碰硬

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中國時報
／彰化報導

彰化縣第3選區包括和美鎮、伸港鄉、線西鄉，應選6席，現任民進黨賴清美、尤瑞春，國民黨林庚壬、蕭文雄，無黨林宗翰，都是強棒尋求連任，面對王國忠、林進忠、施嘉華等多位新人挑戰。

第3選區議員已連任2屆的國民黨議員柯振杯去年底因酒駕被解職，民進黨維持提名半數的原則，計畫提名3人，賴清美、尤瑞春都已連任3屆，本屆選舉更分別拿下第1、2高票，挾著高人氣，加上服務熱忱，議會問政又認真，穩定被提名。

此外，民進黨前伸港鄉大同村長王國忠，在這屆選舉失利，計畫捲土重來，縣府祕書林進忠公務勤跑基層之餘，也打算轉換跑道，兩人彼此競爭，都積極要爭取民進黨的正式提名。

國民黨林庚壬、蕭文雄，還有無黨林宗翰，3位現任，都是這屆才當選，但能在老將環伺的競爭激烈中，脫穎而出，代表實力堅強，積極尋求連任。

國民黨線西鄉從事營造業施嘉華是黨代表、青工會會長，以多前接觸基層經費，已積極表態要投入這場選戰。

柯振杯雖被解職，但強調個人犯的是公共危險罪，並沒有被褫奪公權，服務鄉親心永不變，和兒子柯承翰、現任伸港鄉民代表，看情勢變化，父子兩人間，定會有1人出來選。

目前該區參選人尚未完全浮出檯面，國、民兩黨都積極運作，要爭取更多的席次。

(中國時報)

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