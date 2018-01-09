藍營 幫助崩世代開創新局

現年26歲的耿葳，勤跑大安文山區基層，她認為「崩世代」不願意再成為政治陌生人，勇於表達自我想法。（耿葳提供）

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中國時報
／台北報導

長期以來，國內政商權貴不斷階級複製，再加上經濟困頓不前，導致創業與就業困難，年輕人面臨貧困窘境，被比喻為「崩世代」；但不可諱言，年輕選民對於政治影響力漸增，勇於提出看法，懂得為自己的權益和正義發聲。投入2018大選的藍營6、7年級參選人普遍認為，「崩世代」在現今選舉結構中，占有極大影響力，並已成為一門政治顯學！

「年輕人不願意再當政治陌生人！」現年26歲的耿葳，勤跑大安文山區基層，擁有美國約翰霍普金斯大學市場行銷碩士學位。她說，隨著社群網發達，社會議題和公共政策的傳播渲染速度愈趨加快且更為普及，讓愈來愈多年輕人願意提出自己的看法而不再漠不關心，懂得為個人權益和社會正義發聲。

年輕人在現今選舉結構中，確實占有極大影響力，尤其從2014年、2016年2次大選之後的選舉結果分析更為明顯。耿葳說，自己身為7年級候選人，就是希望以年輕人視野與思維，加上年輕人的衝勁與態度，讓藍營得以在相對保守僵化的框架中注入活水，並進一步翻轉政治版塊，幫助「崩世代」的年輕人，以理性價值開創新局一起前進，而不是在口水政治中內耗殆盡。

32歲的鍾沛君從主播台轉換跑道，現為國民黨文傳會副主委、發言人，雖是政治新手，但第1份工作是議員法案助理。她說，政黨惡鬥伴著大家長大，年輕人厭倦政治是「比爛」的代名詞。

鍾表示，時下年輕人希望看到的政治舞台，是一個能夠站在公正客觀的立場，「PK」處理公共事務能力的擂台，而不是充滿口水、充斥利益的大染缸。而現今，年輕人的脈動就是選舉的脈動，誰能掌握到這條影響大選的主流脈動，誰就能脫穎而出！

(中國時報)

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