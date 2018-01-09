新聞透視－綠軍執政優勢 林右昌拚連任

2018年01月09日 01:03 中國時報 張穎齊

面對國民黨基隆市長初選戰況激烈，民進黨籍的現任市長林右昌可說是「以逸待勞」，如今綠軍在基隆除了享有執政優勢外，加上林右昌為基隆向中央爭取到許多建設補助，相較以往藍營執政時期，確實讓市民較有感，即使面臨藍營人選叫陣，他仍從容表示，「最大的競爭對手是自己，目前只想著專心做好市政」。

基隆市過去都是國民黨執政，但2014年市長選舉中，國民黨因為前基隆市議長黃景泰涉案後，堅持不退選，局勢演變成黃景泰與前移民署長謝立功、林右昌角逐市長寶座，結果黃、謝2人加起來總票數，仍不敵豪奪10萬高票的林右昌，林不但創下基市長選舉史上最高票數，也讓基隆「藍大於綠」的基本盤產生質變。

林右昌執政後，開始對基隆規畫藍圖，進行一系列設計，加上民進黨中央全面執政緣故，基隆市政府順利向中央爭取到經費預算，他在去年12月25日就職3周年時說，他3年來將相關市政規畫定案，且經費都已爭取完成，今年起會陸續動工，期盼翻轉30年都未變化的基隆。

林右昌出身基隆，有深厚的地緣關係，此外也是文化大學景觀設計學士、台大建築與城鄉研究所碩士，「市政規畫」即是他的專長，加入民進黨後，便在黨中央歷練，經歷行政院參議、總統府專門委員、民進黨中央執行委員、黨部發言人等要職，是綠軍重點栽培對象。

原為幕僚的林右昌，2009年、2012年選擇轉戰基市長與立委，雖然失利，但依然在2014年勝選市長，隨後2017年舉辦「城市產業博覽會」備受肯定，蔡英文總統、行政院長賴清德到訪基隆後，皆指稱將全力協助基隆翻轉。

如今林右昌將出馬競選連任，若持續以「穩紮穩打、專注市政」的態度，基本上面對選戰是好整以暇，不過基隆道路不平及停車位不足等民生問題仍然是重點之一，若遲未處理，恐怕不但會引起民怨，也會成為對手陣營「主打」標的。

(中國時報)