投票口4－議員換跑道選市長 牽動藍綠提名

2018年01月09日 01:03 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議員第四選區，應選8席，現任泛藍6席、綠營2席；因員林市長張錦昆任期屆滿，部分現任者已表態換跑道角逐員林市長寶座，牽動藍綠提名席次；綠營新秀老將有5人表態爭取，黨部定調提名4人，希望在這區坐二望三、搶下3席。

泛藍部分，無黨籍張雪如、國民黨籍曹嘉豪、黃正盛、葉麗娟等，都將繼續尋求連任；資深議員游振雄已正式表態參選員林市長，初任議員的劉惠娟雖曾私下向黨部表達意願，但是否確定轉換跑道參與初選？或選擇續留議員戰場？仍在評估。

綠營部分，陳秋蓉確定接受徵召參選員林市長，除現任賴澤民欲爭取連任，另有縣長魏明谷秘書張欣倩、前縣議員江瑞演之子江武飛兩名年輕新秀表態，上屆參選縣議員失利的前員林鎮代張素芬、現任代表黃金堂兩人也有意爭取提名。

地方人士普遍認為，員林區政治版圖藍大於綠，在上一屆綠營選情「情勢最好」情況下，雖有3席的票源，卻因配票操作難以實現，仍只有2席空間；多年前民進黨曾有開放參選，導致5人登記卻全軍覆沒的教訓，這次民進黨縣選對會仍定調將提名4席，先協調再採取全民調，現任是否優先提名仍有討論空間。

面對民進黨在第四選區打出「市長選上、議員二加一」選戰策略，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉指出，5席現任者中有意爭取連任者，都將優先提名，目前有意勸進前員林鎮代涂俊任再披戰袍、加入戰局，盼能藉此保住本選區第五席藍營席次，不過根據了解，他本人仍在評估中。

(中國時報)