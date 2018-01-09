俞大維故居翻盤 國賠恐上億

俞大維故居。（北市文化局提供）

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中國時報
／台北報導

俞大維故居都更案跑了10年，卻在即將拆除之際，經民眾提報為文化資產，最終指定為市定古蹟，讓合法走完程序的建商、地主和居民跳腳。建商直言，光是去年8月暫定古蹟至今，損失就超過2000萬，後續會依法提出訴願和訴訟，預估將求償上億金額，該案恐成文資新法上路後，都更案遭翻盤提出國賠首例。

文資新法上路後首例

台大溫州街22巷4號宿舍被提報為俞大維故居前，早在2006年就歷經文資審議，確認不具有文資價值，後續建商合法啟動都更案，卻在去年意外「翻盤」。

都更實施者、桓億建設董事長陳志瑤強調，過去審議時就知道俞大維居住過，也有討論過建物古蹟價值，這些根本都不是新事證。

文化局副局長田瑋說，近期陸續有人提出，當年文資委員就曾討論過該案具古蹟價值，這次不該重啟審議，經調閱資料，發現決議是認為該案需先做調查研究案，再來討論文資價值，但之後就沒下文了。

文化局坦言行政瑕疵

田瑋坦言，行政上有瑕疵，文化局應檢討當年審議過程，若台大或建商不滿，可提訴願或訴訟，文化局都尊重。

陳志瑤不滿說，這案走向明顯就是政治考量，推動已久的都更案就這麼被摘掉，老百姓成為犧牲品，真的很倒楣。

從去年8月底暫定古蹟以來，都更案停擺，已有廠商向公司求償，加上已投入的工程款、資金利息等，短短4個月損失超過2000萬，預計這兩天會先就這部分求償。

他也強調，針對後續行政救濟早已做好準備，月底經公告為市定古蹟，行政處分一下來，就會依法提出訴願，若無法翻盤，將針對所有投入下去的成本提起國賠，損失金額預估達上億元，屆時又是漫長的訴訟程序，實在很無奈。

(中國時報)

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