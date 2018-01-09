韓客愛 黃金博物館人氣抗跌

黃金博物館因坐擁九份、金瓜石、平溪等旅遊路線的國內外觀光客，恢復收費後遊客數相對抗跌。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市立博物館2016年7月起恢復對外縣市民眾收費80元，各博物館遊客數同步下滑，去年總人次減少逾91萬人，減幅達14％，其中黃金博物館靠著外籍觀光客加持，遊客數跌幅最小，去年更一舉超過淡水古蹟博物館，成為新北人氣最高的博物館。

茶博館遊客降幅 最大

十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館及林本源園邸等「五館一園」，原從2010年起不收門票，但由於全館園每年的人事與維護經費高達4億元，造成市庫負擔，2016年7月1日起恢復收費，非新北市民每人收取80元門票，新北市民則仍維持免費。

不過，收費政策也影響遊客數，文化局統計，去年各市立博物館遊客總數約為556萬人，較2016年一口氣減少了91萬人，減幅達14％，顯示博物館恢復對外縣市民眾收費後，確實影響民眾參觀意願。

其中，瑞芳的黃金博物館，去年遊客減少25萬人次、減幅11％，在「五館一園」中人氣最抗跌，去年遊客數更一舉超越前年的冠軍淡水古蹟博物館；而遊客數降幅最大的則是坪林茶業博物館，去年減少68萬人次、減幅高達32％。

外國遊客數 持續增加

文化局表示，黃金博物館與九份、金瓜石、平溪串聯成帶狀旅遊路線，平常國內外觀光客絡繹不絕，又因韓國電視節目特別介紹，加上綜藝節目「花漾爺爺」和「爸爸去哪兒」也曾經來取景拍攝，成為韓國旅客的觀光勝地，買票進場的遊客中，韓客就占了6成。

文化局表示，市立博物館收費以來，受到整體經濟環境和陸客減少影響，各館遊客數略有減少，但外國遊客數持續增加，目前各博物館在指標標示及文宣上提供多國語言服務，並推出持門票票根享有賣店消費優惠，其中，陶博館及坪林茶業博物館開放部分園區免購票參訪，期盼能吸引更多遊客參觀。

(中國時報)

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