宜蘭建農舍不需臨路臨側

2018年01月09日 04:09 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府研擬新的農舍、農地政策引發軒然大波，代理縣長陳金德8日表示，經過與農委會持續溝通後，雙方已有共識，有關農委會對農舍興建位置的行政指導原則，縣府將可依此原則來指導農民對農舍興建做「適當配置」，也就是說宜蘭縣未來申請農舍興建不需要非得「臨路臨側」。

縣府將指導適當配置

陳金德上任後拋出農地政策一波多折，近日傳出縣府對制訂相關辦法恐再生變數，陳金德說，經縣府與農委會持續溝通後，農舍必須蓋在「臨路臨側」的規定，只屬農委會的「行政指導」，縣府可在不影響農業生產環境、不違反農村發展前提下，指導申請興建農舍的農民做「適當配置」，這個最困難的問題如今已經確定下來，但詳細內容要再進一步思考，某些狀況是屬「指導性質」，某些狀況則是屬「強制性質」，縣府還需要一些時間再做調整。

陳金德指出，經過他與副縣長黃適超分別赴農委會討論後，目前雙方的共識就是「農業設施」與「農舍」分屬不同辦法，不宜由縣府同時審查，這部分縣府也同意，畢竟本來就是分開審查，農舍屬建管單位，農業設施則是在農業單位。

他說，農舍興建面積不得超過原申請農地的基地面積10％，中央法令本有明文規定，任何地方的命令一旦抵觸中央法規自屬無效，事實上也沒有人會提出超過10％的申請，否則建照就會下不來，因為不可能通過審查。

陳金德說，至於縣府所提出的40％農業設施範圍，指的是不能超過農地「縱深」的40％，以保持其他60％農地完整，但是在40％範圍內，縣府也不容許農民隨意興建，縣府會仔細審查農地整體配置圖，只要通過審查，申請興建的農民就可向所屬鄉鎮市公所建管及農業單位分別申請。

農業設施部分待商榷

此外，陳金德強調，在申請興建農舍的規範方面，縣府原本就是訂定「審查作業要點」，至於農業設施部分則要再考慮，要視規範或強制到什麼程度，最後再決定要訂定審查要點或者自治法規，將會分開制訂，大約再花一、兩個星期的時間做整理，確認後就可正式公布。

(中國時報)