兆笙會館欠薪 餐券勒令停售

桃園兆笙會館去年爆出欠薪爭議，又持續在旅展和官網販售未履約餐券，8日大門深鎖。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

在地經營20餘年的桃園兆笙會館，去年爆出欠薪爭議，案情仍在調解中，兆笙又持續在旅展和官網販售餐券，卻遭信託的陽信銀行指控資金未到位，餐券也未依規定記載禮券編號，桃園市消保官勒令停售，呼籲消費者不要再購買，若業者周五前未出面將開罰最高30萬元，兆笙8日大門深鎖，致電也未獲回應。

允分三期償還卻跳票

桃園兆笙會館去年9月爆出欠薪爭議，14名員工陸續向桃園市勞動局申訴，欠薪從近2萬到8.8萬元不等，勞動局介入調解，代理人允諾分三期償還，最後卻跳票，仍有10人未拿到薪資，另4人則撤案。

勞動局證實，兆笙不斷裁員，去年5月還有17人投保勞保，到9月只剩0人，原有員工走光光，公司一度易主，從兆笙會館曾姓負責人、改為昇園餐廳邱姓負責人，昨已收到2位勞工提出公司歇業事實認定，將於1月底會勘，若屬實勞工可向勞保局申請工資墊償，也呼籲其他受害勞工提出申請。

業者至今仍未出面

在勞資爭議的同時，兆笙會館和昇園餐廳持續在台北冬季旅展以及官網販售禮券，但陽信銀行卻通知桃園市法務局，指兆笙販售的「2018年菜提貨券$6888」、「波士頓龍蝦火鍋券特惠價$2880」、「英式烤牛肉套餐特惠價$3200」、「2017玫瑰龍蝦套餐$799」、「合菜券優惠價$2200」等5種禮券，資金未到位，擅自記載陽信銀行為信託銀行，也未依規定記載禮券編號。

桃園市消保官勒令停售，並發函業者限期改善，業者至今仍未出面，目前還不清楚賣了多少張，消保官指出，若1月12日前未說明，將依法開罰3萬至30萬元，呼籲消費者不要再購買，避免禮券淪為廢紙，並提醒已購買的消費者，業者有載明退回禮券、返還價金處理方式的義務，且不得加收費用，消費者可向業者申請退費。

(中國時報)

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