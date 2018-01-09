日本動畫選拔 竹北國中摘冠

2018年01月09日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

日本「ASIAGRAPH 2018兒童及青少年動畫競賽」是當地重要的藝術類競賽，新竹縣政府與該動畫協會合作辦理台灣選拔賽，從國小到高中總共16個名次，新竹縣囊括了半數以上的獎項，這些優秀作品將代表台灣到日本參賽，本月11日也會在縣府大廳頒發獎狀，表揚獲獎學生。

竹縣打造漫畫夢工場

過去新竹縣有劉興欽等著名動漫大師，縣府為此積極打造台灣漫畫夢工場及「動漫、文化、科技城」，並與甲尚科技公司合作，在2016年首度辦理新竹縣2D動畫設計競賽，當時得到第二名的竹北國中學生動畫作品「故鄉（上）、故鄉（下）」，透過甲尚公司協助送件，參加日本「ASIAGRAPH 2016年度CG設計競賽」，入選「第4部門動畫類」，揚名日本。

這次台灣區競賽，竹北國中學生突破自我，勇奪第一名、第三名，並囊括半數佳作。橫山國中也獲得一席佳作，內灣國小獲得兩個佳作。這7個優秀作品將代表台灣參加ASIAGRAPH 2018日本大賽。

靈活創意 評審驚豔

本屆得獎作品主題多元，有描繪朋友情感、用縣鳥「五色鳥」介紹竹北、還有關心婚姻平權、環保等議題，充分反映學生靈活的創意，且過去僅為2D作品，本屆還有3D作品參賽，作品讓評審大為驚豔。

縣長邱鏡淳感謝甲尚公司捐贈軟體、培植種子、還幫忙送件參加日本重要設計競賽，開啟孩子的視野，讓竹縣孩子的設計才華揚名國際。邱鏡淳說，縣府將持續辦理動畫種子教師培訓，充實學校動畫軟體。為肯定他們優異的表現，縣府訂於本月11日下午在大廳頒發獎狀，並播放第一名的動畫作品「Friend」。

(中國時報)