藍委譏林佳龍《看不見台中》

台中市長林佳龍（左）8日歡迎「過去在睡覺」的立委，因選舉加入防制空汙行列。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
立委江啟臣（左）反擊市長林佳龍應去拍《看不見台中》；立委盧秀燕（右）批林不能確保中火室內煤倉工程如期完成，解決空汙是奢談。（盧金足攝）

台中市長林佳龍8日在市政會議批藍委「過去都在睡覺嗎？」中火為國營事業，經濟部管轄，應屬立委監督範疇，現在選舉到了，才開始關注空汙。對此，立委江啟臣嗆林沒有發現問題癥結，建議他去拍《看不見台中》；立委盧秀燕質疑中火室內煤倉工程若未如期完成，林奢談解決空汙問題。

林佳龍：建煤倉依程序來

林佳龍表示，市府全力改善空汙有目共睹，他歡迎因選舉而開始關心空汙的政治人物，一起加入空汙防制行列，「我當立委時就提出修正空汙法，擔任市長後更率先訂定生煤管制自治條例，先後迫使中龍與中火將煤倉室內化，過去地方政府皆未能如此要求國營事業。」

對於藍委關切煤倉是否脫標？林佳龍表示，防制空汙是全民運動，但難免隨選舉政治化，台電為國營事業應屬立法委員監督，「過去在睡覺嗎？怎麼都不知道！」

林佳龍說，蓋煤倉不僅預算要過，還有招標等行政程序，需給台電時間，時間到若沒做到，市府將依法處罰，市府已有系統性來做防制，空汙討論要以事實為基礎，透過對策來改善。

江啟臣：市長看不見民心

遭諷「過去在睡覺嗎？」江啟臣回擊，之前有一部《看見台中》紀錄片，林佳龍也可拍《看不見台中》，市民看不見湛藍的天，市長則看不見市民的心。

盧秀燕強調，林佳龍與行政院長賴清德同為執政黨，應共同努力確保125億的中火室內煤倉工程如期完成，如果林連這個計畫都搞不定，何以奢談要解決大台中市空汙問題？

(中國時報)

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