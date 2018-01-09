批民調黑箱 黃正男退黨參選

埔里鎮民代表黃正男（右），到民進黨南投縣黨部燒黨證抗議。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

民進黨南投縣黨部8日召開執委會，並公布鄉鎮長、縣議員提名人選，不過，縣議員第5選區經過民調未獲提名的黃正男，質疑黨內民調不公、黑箱作業，在縣黨部焚燒黨證抗議，並退出民進黨，參選到底。

電訪逾截止時間 疑不公

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜表示，議員選舉第5選區，共有5人登記參選，黃正男和其他4人參與初選民調，對於民調結果，大家都沒有意見；事後，黃正男才異議，縣黨部也配合複查，縣黨部仁盡義至，他也問心無愧。

現任埔里鎮民代表黃正男，登記參選縣議員在民調落敗，8日率眾在黨部前焚燒黨證，抗議民調不公、黑箱作業，原本議定電話訪談時間到晚間10時截止，但民調公司到10時30分，還在做民調。

黨部：配合複查 問心無愧

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷表示，民調過程開放給各參選人參與觀看，公平、公開且透明，黨部尊重黃正男意願，但仍希望能共同為縣長勝選一起努力。陳昭煜表示，鄉鎮市長提名人選，包括草屯鎮林永鴻、埔里鎮廖志城、魚池鄉劉啟帆、水里鄉陳癸佑，並支持無黨籍的集集鎮長陳紀衡、國姓鄉長丘埔生連任。

縣議員部分，提名第1選區賴燕雪、陳翰立、羅美玲，第2選區洪巧娟、蔡銘軒、廖梓佑，第3選區王秋淑、陳昭煜 ，第4選區陳玉鈴、林偉嘉，第5選區葉仁創、何惠娟、陳宜君。

(中國時報)

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