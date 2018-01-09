民進黨市長初選 顏純左纏黃偉哲

2018年01月09日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市議員郭秀珠（右二）出示與多位民進黨要角的合照，反駁「黑金」的指控。（洪榮志攝）

民進黨台南市長初選，前副市長顏純左緊咬立委黃偉哲，繼「黑咖啡事件」後，顏純左陣營8日再度針對「白手套」事件，質問黃偉哲是否不實指控？顏還強調，如果他說謊，願意退出初選；如果不是，也希望黃比照。對此，黃偉哲團隊發言人郭國文說，這都是顏主導的泥巴戰，恕不奉陪，一切交由黨中央處理。

顏要說謊者退選

顏純左先針對團隊指控黃偉哲A走李俊毅咖啡一事，帶著競選團隊副主任蔡芳茹公開道歉。顏純左說，此事為誤傳，蔡芳茹在未經許可及未經查證下，就在Line官網發出黃偉哲「順手帶走」李俊毅咖啡的訊息，他代表競選團隊向黃致歉；蔡也向黃道歉，並宣布退出民進黨以及顏純左競選團隊。

不過，顏純左隨後話鋒一轉指出，去年11月在善化桂田建設開工典禮上，他與黃偉哲都坐在李俊毅後面，等到要剪綵時，黃發現沒有手套，突然衝到前面，當時坐在第2排的李俊毅正在看表演，黃偉哲就趁機拿走他桌上的手套，讓李俊毅要剪綵時找不到手套。

顏純左強調，此事他原本不想再提，畢竟黃偉哲已公開承認並向李俊毅道歉，李也接受，但黃卻在7日的新聞稿指出，白手套事件是不實指控；既是不實指控，為何還當眾道歉？

顏純左認為，手套事件是他親眼目睹，如有任何抹黑不實或人身攻擊，歡迎黃提告，他願負起所有法律責任，並退出民進黨初選；但他也要求黃比照辦理，只要屬實，請黃也退出初選，給市民一個交代。

黃營稱不理泥巴戰

郭國文回應，此事的受害者是黃偉哲，加害者有真心道歉誠意嗎？從「黑咖啡」到「白手套」，全都是顏純左主導的泥巴戰，這種選舉歪風恕不奉陪，一切交由黨中央依黨紀處理。

(中國時報)