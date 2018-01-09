嘉市府批刪預算 議會遺憾

2018年01月09日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府107年度總預算歲出原編137億4570萬3000元，被議會砍掉6億836萬4680元，刪減比例達4.43％，排名已審完預算的縣市之冠，市長涂醒哲8日召開說明會表示，少數特定議員狂刪猛刪預算，致新設局處難運作，阻礙市政推動，將提覆議案。

議長稱議會嚴把關

議長蕭淑麗表示，議會是合議制多數決，嚴格把關預算，不容抹黑為阻礙市政，尊重市府提覆議，但市府在預算審查前、後，均未與議會充分溝通，即貿然在媒體放話提覆議，是否有助市政推動？令人擔憂。

涂醒哲表示，依法市府可舉債上限為18億7335萬元，市府將預算短差控制在14億378萬5000元，未超過舉債上限，且截至106年10月底嘉義市長債3011萬元，每人平均負債僅112元，財政健康足以舉債推展重大建設。

無法參加食安評比

衛生局長張耀懋指出，食藥管理業務費原編670萬元被刪減300萬元，依中央獎勵推動食安辦法地方政府必須逐年增編預算才能參加評比拿獎金，107年度比106年度僅增編5萬元，若被刪300萬元，將失去評比資格，但嘉義市104年度曾獲獎勵金2950萬元，不參賽不划算。

身障團體關切預算

此外，醫政管理業務費原編120萬元被刪60萬元，攸關去年底甫成立的災難醫療救護隊訓練，以守護全市萬一遭逢重大災變之需；社區安寧服務網路被對半砍掉135萬元、居家醫療照護網絡也對半被刪139萬元。

社會處長張元厚指出，今年新增心康復之友協會，「補助身心障礙團體機構辦理各項福利活動」經費原編140萬元被刪減100萬元，引起身障團體關切，恐是被議會「誤刪」。

聲暉協會會理事長張棕凱說，身障團體增加，預算未增反減，經濟不景氣，對外募款不易，盼府會多替身障團體設想。

(中國時報)