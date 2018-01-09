非法旅宿罰不怕 擬斷水電

高市觀光局突擊非法旅宿稽查，但人力有限抓不勝抓。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高市非法旅宿如雨後春筍湧現，去年度觀光局列管261家，開出逾1600萬罰鍰；但業者賺很大，不甩公權力，心存僥倖「被抓，頂多罰錢了事」，每張約10萬罰單，根本九牛一毛，觀光局研擬對策，增聘人力加強稽查，最重評估實施斷水斷電。

「高雄旅遊網」每季公布非法旅宿名單，最新統計顯示，列管261家業者，以日租套房占9成為最大宗，另有20家私招旅館，而去年裁罰119件、罰金1655萬。

業者賺很大 罰錢了事

觀光局說，近年Airbnb竄起，非法旅宿多隱身大樓、民宅，業者警覺性提高，網路公開資訊有限，甚至不放地址、電話，只用Line、email聯繫，讓稽查更有難度，簡直抓不勝抓。

目前觀光局內部僅8人稽查，人力吃緊，只能旁敲側擊一一攻破，並針對已列管對象每年至少1次定期稽查，其餘有賴檢舉及加強巡視蒐證，近日將增聘6名專案人員擴大掃蕩，同時評估強制斷水斷電勒令停業的可能性。

抓不勝抓 應加重取締

非法日租套房敢冒險，原因在於出租利潤高。觀光局以1間套房月租1萬試算，1天以1200元出租，不用10天就回本，有些甚至出租2000元起跳，獲利可觀。

有家日租套房業者「狡兔多窟」多點開業，累積被罰逾百萬元，但住房率高，營業額豐碩，就算被查獲違法事實，依《發展觀光條例》處10至50萬罰鍰，對業者而言是小case。

高市旅館公會副理事長蔡宗基說，非法旅宿業者以低廉價格受市場青睞，也衝擊合法旅宿生意，除稽查人力不足外，罰款實在太輕，非法業者「根本不只賺這些」，建議政府加重取締，或盡量輔導合法，保障消費者權益。

(中國時報)

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