屏東幸福豬 兼具環保食安

屏東縣政府推出「屏東幸福豬標章」，期盼透過輔導機制，達到食安、環安與業者獲利的雙贏局面。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東畜牧業每年帶來超過300億元產值，但過去因飼養方式及汙水處理等習慣，造成環境汙染嚴重，為在產業與環境間取得平衡，屏東縣政府推出「屏東幸福豬標章」，期盼透過輔導業者取得標章機制，進而達到食安、環安與業者獲利的雙贏局面。

屏縣府農業處指出，屏東幸福豬標章以最簡單線條為設計出發點，英文Ｐ字中有一隻幸福、優質的豬，意象取自屏東的英文Pingtung和豬的英文Pig都是以Ｐ字開頭，一眼就可辨別是來自屏東、健康、自然的幸福豬。

符合3大原則 專家認證

屏東縣長潘孟安表示，現在進口豬肉充斥市場，消費者很難辨認溫體豬、加工豬肉產品來源，縣府推出的「屏東幸福豬標章」，認證標準包括生產環境符合環保規範、不添加瘦肉精及藥檢合格等3大原則，經由專家認證後便給予標章。

目前包括中央畜產肉品、東寶黑豬肉棧、耕耘肉品及阿爸7A豬等4家業者，是第一波取得屏東幸福豬標章的廠商；潘孟安表示，未來民眾只要認明標章，就能買到無藥物殘留、不使用瘦肉精，在自然生長環境下所產出的屏東優質豬肉。

優質國產豬肉 掌握品牌

屏縣府同時呼籲養豬戶及業者，踴躍加入屏東幸福豬認證行列，公部門也將持續輔導協助產業轉型成專業、現代及環保式養豬場，繼續提供優質國產豬肉供消費者食用。

豬農蘇鵬坦言，台灣豬價隨著市場波動起伏頻繁，常因單一訊息造成風吹草動使得市價崩跌，讓豬農血本無歸，自有品牌勢必是未來趨勢，將來只要業者配合穩定品質，消費者認同品牌，價格就掌握在生產者手裡，穩定獲利不再是難事，對業者及消費者都有保障。

(中國時報)

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