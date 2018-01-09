保存故居建物、庭院 下周送審

2018年01月09日 04:09 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

俞大維故居案爭議多時，去年底經北市文資會指定為市定古蹟，不過保存範圍仍未定。北市文化局8日召開協調會，建議保留主體建物、加蓋的2層樓鋼筋混凝土和前庭後院，下周將送文資會審議。

與會者也提出移動古蹟等方案，盼降低對都更案影響，不過建商強調現行方案均不可行，勢必影響都更基地。

原本台大溫州街22巷4號宿舍進入都更程序完備待拆，去年7月被民眾提報為已故國防部長俞大維故居，導致都更案停擺至今。日前北市文資會通過指定為市定古蹟，打算再向中央提報國定古蹟，但針對古蹟指定範圍和理由，各方有異見，文化局昨找來台大校方、提報人和文資委員討論。

文化局副局長田瑋表示，除建議保存主體建物外，1964年曾加蓋2層樓的鋼筋混凝土構造，當時作為俞大維的書房空間，具有保存價值；庭園有前台大教授許文富栽種的果樹，也是該日式宿舍特色，建議將主體建物周邊5公尺內的庭院都保存。文化局會把建議保留範圍提送下周三文資會討論。

由於該案指定古蹟後，將影響已合法走完程序的都更案，先前大會審議時，北市都發局長林洲民曾建議，若將建築本體轉向90度，或許可不影響都更基地，不過當時都更實施者、桓億建設董事長陳志瑤就強調不可行，且古蹟移動方案需由台大函送教育部，並非文化局可掌控。

田瑋表示，昨會中提報人代表有提出新方案，建議不移動古蹟，僅調整後方都更範圍，讓古蹟成為新建案的前庭。

不過陳志瑤直言，按照這種做法，基地範圍完全變了，周邊只剩350平方米，怎麼可能執行都更，「這種說法很外行，」不管要不要移動古蹟，都更案勢必都會受影響。

(中國時報)