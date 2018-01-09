新聞透視－帶狀觀光線 成功撇步

2018年01月09日 04:09 中國時報 譚宇哲

新北市立博物館實施收費政策，雖然參觀人數下降91萬人次，但這卻是必經的陣痛，畢竟，博物館考量營運成本，除了人數的增加，更要重視質的提升，如果民眾只是把博物館當成休息站，上上廁所拍拍屁股就走，即便人數增長數百萬，也有違博物館的核心價值。

新北市各博物館之間的地理、交通、場館規模、主題等條件皆不相同，遊客進館人次並不全然代表該館文化量能的多寡，收費前後的人次差異，固然可以當成檢討因素，但文化局卻不能為了追求人數成長走回頭路，反而應該打造更多主題園區，提升民眾參訪誘因。

以去年遊客數減少最多的坪林茶業博物館，可說是非戰之罪，很多人到茶博並不是為了參觀，整輛遊覽車從高速公路下來後，直接把茶博館當休息站，讓大家上下廁所，請問，這樣的參訪人數有意義嗎？

不可否認，新北市各館間還有很大提升空間，就以黃金博物館為例，有九份老街、金瓜石瀑布、平溪老街的帶狀觀光線，美食、景點、特色活動等多元主題加持，外國遊客根本不在乎博物館是否免費。

各博物館先天條件的差異造成優劣無可厚非，但不代表不可以突破，例如十三行博物館去年主打的AR和VR體驗，結合科技與考古，再配合一些優惠時段，也成為民眾爭相前往的地方，由此可見，事在人為，沒有不景氣只有不爭氣！

(中國時報)