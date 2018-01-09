逛旅展 少量、快用、刷卡

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中國時報
／桃園報導

全台瘋旅展，一站就能了解所有業者，民眾也樂得搶便宜，但卻不時發生業者經營不善倒閉等情事，消保官呼籲消費者要有風險意識，不要被優惠沖昏頭，除了不要一次買太多、購買後也要趕快用完，並盡量採刷卡付費方式保留單據，多一層保障。

法務局主任消保官邱玉霞說，旅展已成常態，每年、甚至每季固定舉行，業者提出很多促銷優惠吸引民眾購買禮券或餐券，民眾先付錢才接受服務或享受商品，但撿便宜的同時卻要承擔風險，包括服務品質或商品內容能否如期提供、有無打折縮水，甚至經營不善倒閉等。

邱玉霞說，購買餐券或住宿券，要注意禮券有無履約保證跟禮券編號，若發生不能履約的情形，履約銀行有退款義務，給消費者多一層保證，但她提醒，履約保證也有期限，一般為銷售日期起始1年，業者經營易手、結束營業都有可能，雖然業者仍須對消費者負責，但若業者惡意倒閉、人去樓空，消保官無法聯繫上業主也莫可奈何，民眾只能循民事訴訟求償，呼籲民眾要適量購買，不要因促銷折扣「失心瘋」，且買了要趕快用。

邱玉霞也提醒小撇步，盡量以信用卡付款，因信用卡有爭議帳款處理機制，一般刷卡往後推1年半內，業者歇業或商品、服務未提供，消費者檢附當初刷卡單、發票等購買憑證，可望拿回付出的錢。

(中國時報)

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