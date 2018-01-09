半年磨一劍 生活經驗成靈感

2018年01月09日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

竹北國中學生參加今年度日本「ASIAGRAPH 2018兒童及青少年動畫競賽」台灣區選拔賽，拿下一、三名以及兩席佳作，在國中組囊括半數獎項，學生們參加校內動畫營隊，每天中午苦心製作，終於突破自我，得到正向的肯定。校方也鼓勵他們勇敢作夢，前進皮克斯、迪士尼動畫師將不再是夢。

竹北國中去年向新竹縣府申請經費，6月起辦理「竹北夢工坊」3D動畫營，外聘講師傳授動畫技巧。美術老師范逸芳表示，營隊上課對象大多是美術班學生，前段先進行故事發想、引導、場景安排和人物主題的分配，先畫好再掃描後製。

經過半年多的「磨劍」，學生們的動漫技巧快速升級，原本覺得困難的連續動作、人的骨架、人物肢體、電腦容易當機等問題，經過資訊組組長潘建良老師的指導和不斷的習，動作愈來愈流暢，也逐漸克服不熟練的問題，成品越來越精美。

這次第一名的作品「friend」，談的就是友情問題，學生們提到創作理念時表示，在創作前曾與朋友吵架，但最後兩人都和好了，這個過程成為了動畫作品，用這兩個女孩的故事，呈現出命運捉弄的遺憾，搭配柔美的音樂，讓整個作品更加的扣人心弦。

「遇到困難要想辦法克服」潘建良表示，這次得獎的學生部分來自美術班，過去美術大多以平面、畫作等，參加動畫比賽獲得正向的成果，也提供另一個生涯思考的方向，甚至可轉往動畫發展。

(中國時報)