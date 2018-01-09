被指黑金 郭秀珠要告李俊毅

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中國時報
／台南報導

民進黨台南市長初選殺紅眼，連選邊站也遭殃。力挺立委黃偉哲的無黨籍市議員郭秀珠，不滿李俊毅在電視辯論會上，手持她與黃在競選活動的合照批她「黑金」，8日強調已蒐集資料準備提告。李俊毅則回說，「黑金」是賴清德說的；如果賴道歉，他也願意陪著道歉。

郭秀珠說，「黑金」被暗喻「黑道」加「金權」，正當的人莫不敬而遠之。她是無黨籍議員，更是市民一員，要支持誰是她的自由，如今因力挺黃偉哲屢受汙名抹黑，甚至攻擊她是黑金，有證據就拿出來，這種染黑手段極為粗糙，令人髮指。

郭秀珠還指出，過去她支持過阿扁總統、呂秀蓮副總統、陳唐山縣長、賴清德市長、許添財市長、蘇煥智縣長以及蔡英文總統等諸多民進黨前輩，從來沒有被以黑金攻擊，但此次初選她力挺黃偉哲，卻被顏純左陣營及李俊毅以黑金汙名攻擊，毀損她的聲譽，這種只為了想勝出便不擇手段傷害他人的候選人合適擔任市長嗎？此事也已嚴重損害民進黨的形象。

郭秀珠更籲請所有的參選人，選舉要以正面態度、正當手段，取得市民的認同與支持，千萬不要用造謠抹黑的不當方法，既會傷害別人也會傷害自己。

李俊毅回應說，指郭秀珠為「黑金之手」，係因前台南市長賴清德在2014年議長選舉時，公開宣稱郭秀珠、李全教為黑金復辟，這是賴清德親口對社會大眾的說明。郭秀珠如果自認不是黑金，那就去跟賴清德澄清、說清楚；如果賴清德道歉，他也願意陪著道歉。

(中國時報)

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